Sakaryaspor Bodrum deplasmanında 1 puan aldı

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Bodrum deplasmanında aldıkları 1 puan için, "Rakip deplasmanda 1 puan, iyi puan. Bu anlamda iyi bir sonuç ama galip gelebilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, deplasmanda Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, "Rakip deplasmanda 1 puan, iyi puan. Yani oynadığınız rakibi de sentezlemeniz lazım. Bu anlamda iyi bir sonuç ama galip gelebilirdik. Rakibin uzun toplarına karşılık verirken bulduğumuz fırsatı gole dönüşebilirdi. Biz pas yapabilecek bir takımız ama burada ona fırsat vermeyen rakibin karşısında bizim daha öne topu atıp da önde basıp onların o oyundan sonuç alabilecek bir oyun tercih etmedik" diye konuştu. - MUĞLA