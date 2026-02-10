Haberler

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Zengin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerdeki birçok fotoğrafı inceleyerek oy kullandı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zengin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Zengin, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesinden yana seçim yaptı.

Zengin, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesine, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Seyit Konyalı'nın "Desenli" karesinden yana kullanan Zengin, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

Zengin, fotoğrafların yaşanılan hayatı anlatması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
