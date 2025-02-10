Sakaryaspor, Atanas Kabov'u Transfer Etti
Sakaryaspor, transfer döneminde Hebar Pazardzhik forması giyen kanat oyuncusu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı. Kulüp, Kabov ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sakaryaspor, Hebar Pazardzhik forması giyen kanat oyuncusu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı.
Sakaryaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlı ekip, son olarak Hebar Pazardzhik forması giyen kanat oyuncusu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Hebar Pazardzhik forması giyen kanat oyuncusu Atanas Kabov ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor