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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Keçiörengücü savunmasından topu alan Melih İnan, rakip savunmanın arkasına kaçtı. Yerden seken topa hakim olan İnan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Keçiörengücü rakip yarı sahasında yaptığı pas hatasında Burak Süleyman topu sol kanatta Rodriguez'e aktardı. Keçiörengücü savunmasından kurtulan Rodriguez, ceza yayının solundan meşin yuvarlağı ayak içi ile filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada kaleci Uçar'dan aldığı topu orta sahaya kadar süren Koray Kılınç, topu sol kanatta Camara'nın koşu yoluna bıraktı. Rakip ceza sahasına sol köşeden giren Camara altıpasta yerden gönderdiği top sağ kale direği dibinden auta çıktı.

67. dakikada Simon'un havadan ceza sahasına gönderdiği topu Burak Süleyman kontrol edip Oğuz Yıldırım'ın koşu yoluna bıraktı. Sağ ayağının üstü ile meşin yuvarlak kale direği dibinden dışarı çıktı.

72. dakikada Sakaryaspor kendi sahasından başladığı kontratakta topu rakip yarı sahada Rodriguez karşıladı. Sol köşeden ceza sahası içine giren Rodriguez kaleci Metin Uçar'ın ters köşesine yerden gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

90+2. dakikada Roshi'nin sol köşeden kullandığı korner vuruşunu altıpasın içine havadan gönderdi. Topu kafa ile karşılayan Mikail Okyar'ın şutu ön direkten dönerken, seken topu önünde bulan Ndlovu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Onur Gülter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir, Erkam Reşmen, Arda Şengül, Muharrem Cinan, Mara (Dembele dk. 66), Erkam Develi (Bilal Budak dk. 78), Melih İnan, Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 46), Camara (Ariyibi dk. 65), Koray Kılınç (Mayi dk. 46)

Yedekler: Batuhan Ataç, Nyarko, Innocent, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu: Cenk Özcan

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi, Sinan Kurt (Mikail Okyar dk. 64), Murat Cem Akpınar (Simon dk. 64), Rodriguez (Ali Ülgen dk. 78), Burak Süleyman (Ndlovu dk. 73)

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Orhan Can Bostan, Çağlayan Menderes, Yusuf Sefa Karakuzu, Bülent Cevahir, Umut Uzun

Teknik Sorumlu: Turgay Karslı

Goller: Melih İnan (dk. 4) (Ankara Keçiörengücü), Rodriguez (dk. 24 ve 72), Ndlovu (90+2) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mara, Ariyibi (Ankara Keçiörengücü), Murat Cem Akpınar, Donkor (Sakaryaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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