Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Mağlup Etti
Sakaryaspor, 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 16. dakikada Gael Kakuta'nın penaltı golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yunus Dursun, Enes Biroğlu, Mehmet Akpınar
SAKARYASPOR: Jakub Szumski - Serkan Yavuz (Dk. 88 Alparslan Demir), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Emre Demir), Eren Erdoğan, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Rijad Kobilijar), Josip Vukovic, Burak Çoban, Wissam Ben Yedder (Dk. 80 Burak Altığarmak), Gael Kakuta
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan - Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Berkan Keskin (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Halil Can Ayan (Dk. 90 Junior Fernandes), İbrahim Akdağ, Okwuchukwu Ezeh (Dk. 46 Haqi Osman), Ali Akman (Dk. 46 Eduart Rroca), Hüseyin Bulut (Dk.46 Odise Roshi), Mame Diouf
SARI KARTLAR: Jakub Szumski(Sakryaspor), Mexer, Eduart Rroca ( Ankara Keçiörengücü)
GOL: Dk.16 Gael Kakuta( Sakaryaspor )
14'üncü dakikada Sakaryasporlu Salih Dursun, Mexer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Yunus Dursun, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
16'ncı dakikada penaltı atışında Kakuta, topu ağlara gönderdi: 1-0.
44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında İbrahim pasını Hüseyin'e verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Szumski gole izin vermedi.
İlk yarı Sakaryaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
51'nci dakikada Ankara Keçiörengücü beraberliğe çok yaklaştı. Rroca sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
73'üncü dakikada gelişen Sakaryaspor kontratağında orta sahada topu alan Emre Demir, rakip ceza sahasına kadar topu taşıyıp şutunu çekti. Kaleci Mehmet gole izin vermedi.