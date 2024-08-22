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Sakaryaspor, Amedspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, ısınma hareketleri, koordinasyon çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı.

- Sakaryaspor, Amedspor mesaisinde

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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