Sakaryaspor, Amedspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, ısınma hareketleri, koordinasyon çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı.
- Sakaryaspor, Amedspor mesaisinde
SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda koordinasyon çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.