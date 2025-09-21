Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti. Goller Kakuta'dan gelirken, Amed'in tek golü Diagne'den geldi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Baykal Tuna, Harun Terin
Sakaryaspor : Szumski, Mete Kaan Demir, Mirza Cihan (Dk. 73 Eren Erdoğan), Kakuta (Dk. 78 Yedder), Emre Demir (Dk 78 Burak Altıparmak), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 90+2 Daniel), Caner Erkin
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 86 Çekdar Orhan), Murat Uçar, Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk 70 Emrah Başsan), Diagne, Oktay Aydın (Dk. 70 Aytaç Kara), Alberk Koç, Dia Saba (Dk. 90+1 Kouyate), Fernando (Dk 70 Afena-Gyan)
Goller: Dk. 25 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Kakuta ve 65 Kakuta (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 65 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
