Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 4 Adana Demirspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta golleri Serkan Yavuz, Emre Demir ve Melih Bostan kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada paslaşarak kullanılan korner atışının ardından Mete Kaan Demir'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Murat Uğur Eser topu çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazında seken topu önünde bulan Serkan Yavuz'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serkan Yavuz'un yerden pasında topla buluşan Sergio Pena'nın şutunda kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Emre Demir tamamladı. 2-0

47. dakikada Emre Demir'in sağ kanattan kullandığı köşe atışı sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Melih Bostan'ın altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada Ruan Teixeira'nın son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği pasta topla buluşan Melih Bostan'ın kale sahası içinden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Burak Bekaroğlu, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, İsmaila Soro (Mirza Cihan dk. 67), Mete Kaan Demir, Sergio Pena (Kerem Şen dk. 46), Emre Demir (Ruan Teixeira dk. 79), Owusu Kwabena (Melih Bostan dk. 46), Lukasz Zwolinski (Poyraz Efe Yıldırım dk. 67)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Arif Kocaman, Emrecan Terzi, Alparslan Demir, Mohamed Fofana

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Eymen Namlı dk. 61), Aykut Sarıkaya (Hasan Kaya dk. 88), Kayra Saygan, Osman Kaynak (Diyar Zengin dk. 78), Kürşat Türkeş Küçük, Toprak Bayar, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz (Muhammed Ergen dk. 46), Mert Menemencioğlu (Seyfi Efe Irga dk. 46), Yusuf Buğra Demirkıran

Yedekler: Ata Gül, Oktay Çimen

Teknik Sorumlu: Kubilayhan Yücel

Goller: Serkan Yavuz (dk. 22), Emre Demir (dk. 45+1), Melih Bostan (dk. 47 ve 83) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: İsmaila Soro (Sakaryaspor), Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor), Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Kerem Şen (Sakaryaspor) - SAKARYA

