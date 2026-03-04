Haberler

Sakaryaspor, Adana Demirspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, maç planı ve rakip analizi üzerinde çalıştı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Teknik varyasyonlar ve toplu çalışmalar ile devam eden antrenmanda oyuncular ile maç planı ve rakip analizi üzerinde duruldu.

Yeşil-siyahlı ekip, Adana Demirspor ile cuma günü 20.00'de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAKARYA

