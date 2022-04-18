Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu - Haberler

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Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu

SAKARYA (İHA) – Makedonya Üsküp'te düzenlenen IFBB Hercules Grand Prix Elite Pro Yarışması'nda vücut geliştirme sporu ile ilgilenen Sakaryalı Mert Gürler, Men's Physique kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

SAKARYA (İHA) – Makedonya Üsküp'te düzenlenen IFBB Hercules Grand Prix Elite Pro Yarışması'nda vücut geliştirme sporu ile ilgilenen Sakaryalı Mert Gürler, Men's Physique kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Dünyanın en prestijli profesyonel vücut geliştirme organizasyonu IFBB'nin Makedonya Üsküp'teki ayağı tamamlandı. 16 Nisan Cumartesi günü düzenlenen IFBB Hercules Grand Prix Elite Pro Yarışması'na katılan Sakaryalı vücut geliştirici Mert Gürler elde ettiği başarıyla hem ülkesini hem de ailesini gururlandırdı. Rakiplerinin tamamını geride bırakarak katıldığı yarışmada Men's Physique kategorisinde şampiyon olan Sakaryalı sporcunun, Sakaryaspor bayrağı ile verdiği pozlarda dikkatlerde kaçmadı. - SAKARYA

Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu

Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Makedonya, Şampiyon, Hercules, Üsküp, Spor, Haberler

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