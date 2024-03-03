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Sakarya Voleybol, Play-off Finallerinde Şampiyon Olarak 1. Lig'e Yükseldi

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Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, play-off finallerinde namağlup şampiyon olarak yeniden 1. Lig'e çıktı. İlk maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sakarya Voleybol, Çiftlikköy Belediyespor'u da 3-1 mağlup ederek üst lige çıkmayı garantiledi. Son maçta Eczacıbaşı'nı da set vermeden geçen takım, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi verecekler.

Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, play-off finallerinde namağlup şampiyon olarak yeniden 1. Lig'e çıktı.

Eskişehir'deki play-off final müsabakalarında ilk maçını Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda MKE Ankaragücü ile oynayan turuncu siyahlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İkinci maçında Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşan Sakarya Voleybol, bu maçı da 3-1 geçerek üst lige çıkmayı garantiledi.

Bugün Eczacıbaşı ile oynadığı son karşılaşmasını da set vermeden geçen turuncu siyahlılar, namağlup şampiyon olarak KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Geçen yıl ekonomik nedenlerden dolayı 1. Lig hakkından feragat ederek 2. Lig'e geri dönmek zorunda kalan Sakarya Voleybol, gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

MKE Ankaragücü Vodafone Voleybol Sakarya Spor Spor Haberler

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