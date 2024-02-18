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Sakarya Voleybol, grup lideri olarak yarı finallere yükseldi

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Voleybol Kadınlar 1. Lig yolunda play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol, grup lideri olarak Eskişehir'deki yarı finallere yükselme başarısı gösterdi.

Voleybol Kadınlar 1. Lig yolunda play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol, grup lideri olarak Eskişehir'deki yarı finallere yükselme başarısı gösterdi.

Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, Afyonkarahisar'daki play-off çeyrek final müsabakalarında ilk maçını Türk Hava Yolları ile oynadı.

Rakibini 3-0 mağlup eden Sakarya temsilcisi, ikinci maçında karşılaştığı Elazığ Belediyespor'u da aynı skorla geçti.

Gruptaki son maçını Söke Belediye Saldos Voleybol ile oynayan turuncu siyahlılar, bu maçı da set vermeden kazanarak 3'te 3 yaptı.

Böylece Eskişehir'de yapılacak yarı finallere grup lideri olarak yükselen Sakarya Voleybol, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, Afyon ayağını grup lideri olarak tamamlayarak yarı finaller için Eskişehir'e gittiklerini söyledi.

Hedeflerinin 1. Lig olduğunu vurgulayan Bektaş, "Zaten takımımızın yeri 1. Lig'deydi. Geçen sene ekonomik nedenlerden dolayı 1. Lig hakkımızdan kendi isteğimizle feragat ederek 2. Lig'de oynama kararı almıştık. Ama bu sene inşallah layık olduğumuz yere çıkıp orada devam etmek istiyoruz. Şehrin her kesimini bu amaçla takıma destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Eskişehir'de 23-25 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda, 4 takım finale kalma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

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