Sakarya'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Sakarya'da Yaz Spor Okulları Açıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı, Metehan Başar Spor Salonu'nda yapıldı. 16 ilçede 23 branşta 3 bin 757 çocuğa spor eğitimi verileceği bildirildi.

Sakarya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesince Yaz Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi.

Metehan Başar Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, burada yaptığı konuşmada, 16 ilçede, 23 farklı branşta, 20 spor tesisinde 3 bin 757 çocuk ve gencin spor eğitimi alacağını söyledi.

Sporun birleştirici, geliştirici ve güçlendirici yönüne yürekten inandıklarını dile getiren Boz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarını daha verimli, sağlıklı ve dolu dolu geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz bu programlar, aynı zamanda sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için önemli fırsat sunmaktadır." diye konuştu.

Boz, çocukların sadece spor branşlarını tanımakla kalmadığını aynı zamanda takım ruhunu, disiplinli çalışmayı, paylaşmayı ve dostluğu da öğrendiğini vurgulayarak, sporun kazandırdığı özgüven, azim ve kararlılık gibi değerlerin, hayatlarının her alanında onlara rehber olacağını sözlerine ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, değişen dünyada değişen şartlara göre çocukların yetiştirilmesi gerektiğini işaret ederek, "Her ilçemizde, gençlerimizin zamanını boşa geçirmemeleri için etkili ve donanımlı şekilde gelişmeleri için katkı sunmaya gayret edeceğiz. Şehrimizin geleceği ve gelecekte çocuklarımızın daha aktif olabilmeleri için çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, kentte bu yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık spor tesisi çalışması başlattıklarını, ilçelerde kapalı spor salonları, yüzme havuzları, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, salon sporlarını bireysel sporlara teşvik etmek amacıyla yatırımlar başlattıklarını ve yıl sonu itibariyle açılışlarını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Yaşar Zımba'nın da konuşma yaptığı törende sporcular, jimnastik, tekvando, okçuluk ve wushu gösterileri sundu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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