Sakarya'da Yaşlılar Spor Yaparak Keyifli Vakit Geçirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne (YADEM) üye yaklaşık 60 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor yaparak keyifli vakit geçirdi. Aziz Duran Parkı'nda bir araya gelen 60 yaş üstü bireyler, etkinliğe görevliler eşliğinde nefes çalışması ve yürüyüşle başladı. Üyeler, YADEM'in fizik tedavi bölümünde görevli beden eğitimi öğretmeni Bayram Algan'ın yönlendirmesiyle egzersiz hareketleri yaptı. Gösterilen hareketlerin aynısını yapmaya çalışan üyeler, keyifli anlar yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne (YADEM) üye yaklaşık 60 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

Aziz Duran Parkı'nda bir araya gelen 60 yaş üstü bireyler, etkinliğe görevliler eşliğinde nefes çalışması ve yürüyüşle başladı.

Üyeler, YADEM'in fizik tedavi bölümünde görevli beden eğitimi öğretmeni Bayram Algan'ın yönlendirmesiyle egzersiz hareketleri yaptı. Gösterilen hareketlerin aynısını yapmaya çalışan üyeler, keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan 61 yaşındaki Sevgi Özkaya, AA muhabirine, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

Spor sayesinde çok rahatladıklarını anlatan Özkaya, "Komşularımla geldim, hepsi çok memnun kaldı. Hareket kazandık, vücudumuz rahatladı. Yürüyüşümü yapıyorum ama böyle sporlar çok yapamıyoruz. Spora devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte görevli Algan ise "Yaklaşık 60 kişiyle sporla sağlıklı gün geçirdik. Çok da güzel geçti, yaşlılarımız çok mutlu oldu. Küçük nefes çalışması, sonra yürüyüş, ardından egzersiz ve nefes çalışmasıyla beraber etkinliği noktalamış olduk." dedi.