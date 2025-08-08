Sakarya'da Adrenalin Dolu Akşam: MTB Eliminatör Dünya Kupası ve Konser

Sakarya'da Adrenalin Dolu Akşam: MTB Eliminatör Dünya Kupası ve Konser
Güncelleme:
10 Ağustos'ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına, motosiklet gösterilerine ve Emre Fel konserine ev sahipliği yapacak. Ayrıca katılımcılara 54 bisiklet hediye edilecek.

10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, adrenalin ve eğlence dolu unutulmaz bir akşama ev sahipliği yapacak. MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, akrobatik motosiklet gösterileri, Emre Fel konseri ve 54 bisikletin hediye edileceği organizasyon sporseverlerle buluşacak.

Dünya genelinden en iyi bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak. Bu yarışlarla Sakarya, bir kez daha uluslararası bir organizasyonla bisiklet sporunun merkezi olma yolunda önemli bir adım atacak. Yarışların ardından akrobatik motosiklet gösterileriyle tanınan Birkan Polat, izleyicilere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Ardından sahne alacak olan sevilen sanatçı Emre Fel, şarkılarıyla geceye renk katacak. Etkinliğin finalinde ise katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek. Bisiklet Vadisi hem yarış heyecanı hem müzik keyfi hem de sürpriz hediyelerle dolu bir gün yaşatacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
