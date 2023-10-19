Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Beykoz Belediyesi'ni mağlup etti

Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beykoz Belediyesi'ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı kıyasıya geçen mücadeleyi 31-33 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye Doğukan Karatay, Kerem Yontar, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Joel Simon Huesmann, Onur Ersin ve Samet Kanberoğlu 7'lisi ile başlayan Büyükşehir ilk yarıyı 15-14 geride bitirdi. İkinci yarı düzenli savunması ve hızlı hücumlarda bulduğu gollerle skorda üstünlüğü sağlayan Büyükşehir son saniyelere kadar başa baş geçen mücadeleyi 31-33'lük skorla kazandı. Büyükşehir'de genç kaleci Doğukan Karatay yaptığı birçok kurtarışla maçın yıldız isimlerinden biri olurken Kaptan Ramazan Döne attığı 12 golle maçın en skoreri, İlkan Keleşoğlu ise attığı 7 golle takımın kazanmasında önemli pay sahibi oldu. - SAKARYA