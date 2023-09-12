Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boksçuları Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Şampiyonada, Ümmü Gülsüm Hisar 63 kilogramda, Hüsna Önür ise 81 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.