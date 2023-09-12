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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boksçuları Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Şampiyonada, Ümmü Gülsüm Hisar 63 kilogramda, Hüsna Önür ise 81 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcuları U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcuları, Kocaeli'de gerçekleştirilen U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda kürsüyü boş bırakmadı. 03-09 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 63 kilogramda Ümmü Gülsüm Hisar ve 81 kilogramda Hüsna Önür Türkiye üçüncüsü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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