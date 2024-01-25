Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek
Sakarya'nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, Premier League şampiyonası için Paris'e gidiyor. Şen, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracak ve +84 kilogramda mücadele ederek şampiyonluk hedefliyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu, Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek.
Sakarya'nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, bu kez Paris'e gidiyor. Şen, 26-28 Ocak tarihleri arasında Premier League şampiyonasına çıkacak. Müsabakalara çok sıkı şekilde hazırlanan sporcu, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracak. +84 kilogramda mücadele edecek olan karateci şampiyonluk hedefiyle mindere çıkacak. - SAKARYA