Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Spor ve Sürdürülebilirlik' Ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla "Spor ve Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de İtalya'nın Macerata şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri organizasyonunda Türkiye'yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil etti.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES Avrupa) düzenlenen etkinlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği çevre odaklı spor etkinlikleri ve spor altyapısıyla "Spor ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde ödüle değer bulundu.

Açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası alanda bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 'Spor ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde ödül kazanarak hem şehrimizi hem de ülkemizi bir kez daha uluslararası düzeyde temsil ettik. Kazandığımız bu ödül, Sakarya'nın spor ve çevre dostu bir vizyonla geleceğe emin adımlarla ilerlediğinin somut bir göstergesidir. Bu başarılar, spor ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı güçlendirirken, şehrimizi çevre dostu bir spor merkezi olarak ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı.