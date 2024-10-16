Üye Girişi
Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Spor ve Sürdürülebilirlik' Ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Spor ve Sürdürülebilirlik' Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın Macerata şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri organizasyonunda 'Spor ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye, bisiklet sporuna yatırımlar ve çevre odaklı etkinliklerle Türkiye'yi temsil etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla "Spor ve Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de İtalya'nın Macerata şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri organizasyonunda Türkiye'yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil etti.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES Avrupa) düzenlenen etkinlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği çevre odaklı spor etkinlikleri ve spor altyapısıyla "Spor ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde ödüle değer bulundu.

Açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası alanda bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 'Spor ve Sürdürülebilirlik' kategorisinde ödül kazanarak hem şehrimizi hem de ülkemizi bir kez daha uluslararası düzeyde temsil ettik. Kazandığımız bu ödül, Sakarya'nın spor ve çevre dostu bir vizyonla geleceğe emin adımlarla ilerlediğinin somut bir göstergesidir. Bu başarılar, spor ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı güçlendirirken, şehrimizi çevre dostu bir spor merkezi olarak ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belediye Türkiye sakarya İtalya Çevre Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle! ''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.