Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi yeni sezon ilk maçında Konya Büyükşehir'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Büyükşehir, 45-30 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, 2023-2024 sezonu Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk etti. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve çok sayıda taraftar izledi. Büyükşehir, rakibini 45-30 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmaya Taner Günay, Onur Ersin, Joel Simon, Muhammed Miri, Oğulcan Güney, Çetin Çelik ve Dragan Pavlovic 7'lisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 20-13 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında taraftarlarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir hentbol, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi ve sahadan 45-30 galip ayrıldı. - SAKARYA