Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce Sporcuları Türkiye İkincisi Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, Türkiye Bocce Volo Şampiyonası'nda Geleneksel Çiftler kategorisinde ikinci oldu. Bu başarıyla birlikte sporcular, Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara Ankara'da önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Bocce Volo Şampiyonası Yer Oyunları'na takım olarak katılan sporcular, Geleneksel Çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Sporcular bu sonuçlarla birlikte Ekim ayında Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Bocce Volo Şampiyonası Yer Oyunları'nda gösterdikleri performansla göz doldurdu. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada, Öztürk ve Makara takım olarak Geleneksel Çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Antrenör/sporcu Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara bu sonuçlarla birlikte Ekim ayında Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı. - SAKARYA