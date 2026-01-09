Haberler

Büyükşehir Basketbol Takımı ABB EGO Spor'u ağırlayacak

Büyükşehir Basketbol Takımı ABB EGO Spor'u ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde lider konumda bulunan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında ABB EGO Spor ile karşılaşacak. Ligdeki 11 maçını da kazanarak başarılı bir seri yakalayan yeşil-siyahlılar, bu maçı da kazanarak serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında ABB EGO Spor'u ağırlayacak.

Ligde oynadığı 11 maçın tamamını kazanan yeşil-siyahlılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Büyükşehir ekibi, kendi evindeki bu kritik karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakayı basketbol severler ücretsiz olarak takip edebilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler

Trafikte mide bulandıran görüntü! Vatandaşlar hemen harekete geçti
YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

YPG'lilerin yığınağı! İşte ölümcül silahın ait olduğu ülke
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı