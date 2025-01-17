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Sait Karafırtınalar: 'Transferlerle Daha İyi Bir Şanlıurfaspor Olacağız'

Sait Karafırtınalar: 'Transferlerle Daha İyi Bir Şanlıurfaspor Olacağız'
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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından takımın ihtiyaç duyduğu transferler hakkında konuştu ve oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladığını belirtti.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Transferlerle daha iyi bir Şanlıurfaspor olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, "Mücadele için oyuncularımı kutluyorum. Ama geliyorsunuz günün sonunda bir tane bireysel hata yüzünden mağlup oluyorsunuz. Bu durum maalesef acı veriyor. Şimdi böyle bir şey var, geçen haftaki kadrodan 6 tane 11'de oynayan oyuncumuz yok. Buna rağmen Ankaragücü gibi bir takıma karşı kafa kafaya oynamak, ilk yarı 3-4 pozisyon, ikinci yarı 2 tane net pozisyonumuz var. Belki o hatayı yapmazsak en kötü 1 puan alabileceğimiz, puanların çok değerli olduğu haftalar bunlar. Rakibimiz değerli evet ama bunlar çok daha değerli. Onun için mücadele edeceğiz, hafta içi çalışmalarımız var. Bu giden arkadaşların yerini doldurabilirsek biz de sevineceğiz, taraflarımız da sevinecek diye düşünüyorum. Ben daha önce bu giden futbolcularımız yok iken 5 tane futbolcu lazım diyordum. 5 tane 11 oynayacak futbolcu lazım. Şu anda o oynayan 6 tane oyuncu gitti. Yerine ne kadar oyuncu gelmesi gerektiğini siz daha iyi anlayabilirsiniz. Oyuncu değiştirirken çok zorlandık. Ama baktığınızda tamam genç arkadaşlarımız var ama bu maçı kaldıracak kabiliyette derinliğimiz yok. Dediğim gibi transferlerle daha iyi bir Şanlıurfaspor olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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