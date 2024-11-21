Saimbeyli'de ortaokullar arası satranç müsabakaları yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi.
Saimbeyli Kaymakamlığının yürüttüğü "Eğitim Seferberliği Projesi" kapsamında düzenlenen satranç turnuvası Saimbeyli Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde başladı.
İlçedeki 6 ortaokuldan 6 sporcunun katıldığı turnuvada müsabakalar sonucunda Karakuyu Ortaokulu'ndan Çağrı Akbolat birinci, Himmetli Ortaokulu'ndan Berkay Mert Ayhan ikinci, Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mehmet Burak Kekeç üçüncü oldu.
Dereceyle giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Emre Açar ve katılımcılar verdi.