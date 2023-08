Şahinbey'de 'Yaz Okulları' kapanış programı düzenlendi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi 2023 yaz spor okulları mezuniyet töreni gerçekleşti. 98 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesiste 91 farklı branşta açılan Yaz Okulu 92 ayrı branşta yaz spor okulundan 22 bin 559 kursiyer sertifika aldı.

Şahinbey Belediyesi 2023 yaz spor okulu mezuniyet töreni T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü ve Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. 98 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesiste 91 farklı branşta açılan Yaz Okulu 92 ayrı branşta yaz spor okulundan 22 bin 559 kursiyer sertifika alırken, törende öğrendikleri şiir, müzik ve Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde sertifika aldılar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bütün imkanlarıyla sporu teşvik ettiklerini belirterek, artık spor yapmamak için bahanenin olmadığını spor yapmak için imkanın çok olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te sporun gelişimi adına yılladır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına devam eden Şahinbey Belediyesi yaz okullarından mezun olan kursiyerlere sertifikalı ve cübbeli mezuniyeti programı düzenledi.

"Okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur"

Çocukların her alanda keşfedilmeye açık olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geniş bir aileyiz, 1 milyon 270 bin kişinin yaşadığı küçük çocuğundan yaşlısına kadar herkesin başımızın tacı olduğu her zaman doğumdan ölüme kadar yanında olduğumuz annelerimiz, yaz okulları mezuniyet törenindeyiz. Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimiz, sosyal tesislerimiz sizlerin emrindedir. Hocalarımız gece gündüz demeden 92 ayrı branşta 22 bin 559 kursiyerimize eğitim verdik. Bunun içerisinde Kuran-ı Kerim, okuma-yazma ve buradaki ablalarımız ne güzel mezuniyet kıyafetlerini giyerek mezun oldular. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali'nin yolundan giderek okuma yazma öğrenmişler hayırlı uğurlu olsun diyorum. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur. Çocuklarımız geleceğimiz gözbebeğimiz dedik, bugünümüzün yarınımızın teminatı dedik. Onları her alanda hayata hazırlamak, formasyonlarını tamamlamak kabiliyetlerini ortaya çıkartmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.

"Türkiye hiç birinde yok, bakanlık düzeyinde bir projedir"

Gaziantepli gençlerin Şahinbey'de yaşadığı için şanslı olduklarını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, "Gençler şunu unutmayalım ki, gerçekten Şahinbey'de yaşadığınız için çok şanslısınız. Çünkü Şahinbey gençlere öyle bir gelecek sunuyor ki, Türkiye'de böyle bir belediye böyle bir belediye başkanı gençleri geleceğe böyle hazırlamıyor. 180 bin öğrencimizi Çanakkale'ye götürmüşler ve bu Türkiye hiç birinde yok, bakanlık düzeyinde bir projedir. Siz kıymetli gençlerimize burs veriyor belediye başkanımız üniversite, lise öğrencilerimize, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize de kırtasiye yardımında bulunuyorlar" diye konuştu.