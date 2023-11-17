Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampüte Futbol Takımı'na 1.7 Milyon TL Ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampüte Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosuna toplam 1 milyon 700 bin lira ödül verilmesi kararı alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampüte Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosuna toplam 1 milyon 700 bin lira ödül verilmesi kararı alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda bu ay alınan önemli kararlardan biri de Spor şehri Gaziantep'in başarılı sporcularından oluşan şampiyon ampute takımına ödül verilmesi oldu. Karara göre her bir sporcu ve teknik kadroya para ödülü verilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Dönem Toplantısı'nın İkinci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak'ın başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde gündeme getirilen ek madde ile 2023 yılında yapılan Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampüte Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosuna toplam 1 milyon 700 bin lira ödül verilmesi kararı alındı.

Karara göre, Türkiye ve Gaziantep'i büyük başarıları ile onurlandıran Ampute futbolculara ve takımın teknik kadrosundaki 17 kişiye kişi başı 100 bin lira ödül verilecek. - GAZİANTEP