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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Pendik'i mağlup etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde her iki takımda birbirine başarılar dilerken, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, fair-play örneği göstererek rakip takım yöneticileriyle yakından ilgilendi, rakip takım oyuncularını da soyunma odasında ziyaret edip başarılar diledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 2., 7. ve 10. dakikalarda Yussıf Yahaya'nın golleriyle 3-0 öne geçerken, dördüncü golü ise 13. dakikada İbrahim Halil Esen kaydetti. Rakip takımın tek golü ise 45. dakikada Patrick'ten geldi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu zorlu karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek "Pendikspor bizim kardeş kulübümüz. Karşılaşma öncesi de iyi oynayan kazansın dedik. Centilmence gecen bir karşılaşma oldu. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı olarak destan yazmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da bizleri desteklediklerini için teşekkür ediyorum" dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularından İbrahim Esen ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Ligin ikinci sırasındaki takımla karşılaştık. İlk yarıda skoru elde ettik. Skoru elde ettikten sonra biraz rahat oynadık. Önümüzde zorlu maçlar var. O maçları da kazanarak sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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