Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Şampiyon Oldu

AMPUTE Futbol Süper Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Gebze Belediye Ampute'yi 3-0 mağlup eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute'yi konuk etti. Akkent Spor Köyü Sahası'nda oynanan maçta Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan'ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra kupayı kaldırarak sevinç gösterilerinde bulundu.

MEHMET TAHMAZOĞLU: BU İLK ŞAMPİYONLUK DEĞİL

Şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunun ilk olmadığını ve başarıların devam edeceğini ifade etti. Tüm ekibi yürekten kutladığını belirten Tahmazoğlu, "Şahinbey Ampute Futbol takımımız bu sezon da şampiyon oldu. Takımımızı, yöneticilerimizi, hepsini yürekten kutluyorum. Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık, 3 defa daha önce Türkiye Süper Lig kupası kazandık, 4 defa Türkiye Kupası'nı kazandık. Bedensel engelli olmalarına rağmen azmin zaferi olarak yılmadan bu şampiyonluğu kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük bir azimle, kararlılıkla, sabırla, disiplinle çalıştılar, mücadele ettiler" dedi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Karakuş ise, nerede bir şampiyonluk ve birincilik varsa ona talip olduklarını belirterek, "Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm Gaziantep halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sezonun ilk gününde de söylediğimiz gibi Şahinbey'in olduğu her yerde illaki birincilik vardır dedik. İyi yorulduk, iyi çalıştık ve çok şükür şampiyon olduk. Herkesin ayağına sağlık. Nerede birincilik varsa biz ona talibiz. Önümüzde artık bir şampiyonlar ligi var. İnşallah onu da alırız" diye konuştu.