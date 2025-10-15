Haberler

Şahika Ercümen, 'Gazze' için dünya rekoru deneyecek

Şahika Ercümen, 'Gazze' için dünya rekoru deneyecek
Milli sporcu Şahika Ercümen, 17 Ekim tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Açıklama yapan Ercümen, ''Gazze'de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın.'' dedi.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu, milli dalgıç ve Birleşmiş Milletler 'Sudaki Yaşam' Savunucusu Şahika Ercümen, 17 Ekim'de Kaş'ta değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

'GAZZE' İÇİN DÜNYA REKORU

Bu yılki dalışın yalnızca spor tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir barış ve dayanışma mesajı da taşıyacağını ifade eden Şahika Ercümen, rekor öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

''GAZZE NEFES ALSIN''

"Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze'de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz."

CANLI YAYINLANACAK

Organizasyon, Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonlarının uluslararası hakemlerinin gözetiminde sabah saatlerinde yapılacak ve sualtından canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Goethegitme:

Helal olsun sana çevreci ve insancıl sporcu!!!

