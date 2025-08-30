Şahika Ercümen'den Zafer Bayramı'nda Anlamlı Dalış

Şahika Ercümen'den Zafer Bayramı'nda Anlamlı Dalış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SERBEST Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde batık tankta dalış yaparak Türk bayrağını açtı ve bayramı kutladı. Ercümen, başarılı bir dalış gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

SERBEST Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı. İlçedeki batık tankın bulunduğu noktada dalan Ercümen, Türk bayrağı açıp, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kaş'ta sürdüren milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş'a bağlı Güvercin Adası yakınlarında batırılan tanka dalış yapan Şahika Ercümen, Türk bayrağı açtı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki tanka dalış yapan Şahika Ercümen, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında, "30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 2başardım' diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleriyle paylaştı. Ercümen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde halay çekerken kalp krizinden öldü

Halay çekerken aniden fenalaştı! Son nefesini verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.