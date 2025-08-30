Şahika Ercümen'den Zafer Bayramı'nda Anlamlı Dalış

SERBEST Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı. İlçedeki batık tankın bulunduğu noktada dalan Ercümen, Türk bayrağı açıp, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kaş'ta sürdüren milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş'a bağlı Güvercin Adası yakınlarında batırılan tanka dalış yapan Şahika Ercümen, Türk bayrağı açtı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki tanka dalış yapan Şahika Ercümen, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında, "30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 2başardım' diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleriyle paylaştı. Ercümen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.