Şahika Ercümen'den Gazze'ye Destek: Yeni Dünya Rekoru

Şahika Ercümen'den Gazze'ye Destek: Yeni Dünya Rekoru
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendi rekorunu geliştirdi. 'Gazze nefes alsın' sloganıyla gerçekleştirdiği dalışta Ercümen, 3 dakika 21 saniyede bu başarıyı elde etti.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, yeni bir başarıya imza attı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.

Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
