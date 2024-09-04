Şahika Ercümen, Antalya'da yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyor

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoruna imza atmak istediğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesinde düzenlenen 2024 Serbest Dalış (açık su) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerinde 3 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, şampiyonanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Ercümen, antrenmanlarının büyük bölümünü Antalya'da yaptığını belirtti.

Bir kentin spora ve sporcuya destek vermesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Ercümen, "Yeni sporcular yetiştirmek adına Antalya'da birtakım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sezon Antalya bölgesinde yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Şahika Ercümen'in başarılarıyla gurur duyduklarını, destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.