Haberler

Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü Haber Videosunu İzle
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter Miami'nin 2-1 kazandığı maçta sahaya giren taraftarlar Messi'ye ulaşmaya çalıştı, yaşanan arbede sırasında yıldız futbolcu yere düştü.

  • Inter Miami, Independiente del Valle'yi 2-1 yendi.
  • Maçın son anlarında sahaya giren taraftarlar Lionel Messi'yi yere düşürdü.
  • Messi düştükten sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti.

Inter Miami'nin, Ekvador temsilcisi Independiente del Valle ile Porto Riko'da oynadığı hazırlık maçına son dakikalarda yaşanan olay damga vurdu.

INTER MIAMI 2-1 KAZANDI

Karşılaşmayı Inter Miami 2-1'lik skorla kazandı. ABD ekibinin ilk golünü 16. dakikada Santi Morales kaydetti. Independiente del Valle, Patrik Mercado'nun golüyle skoru eşitledi.

Mücadelenin 70. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu.

GÜVENLİK ENGEL OLAMADI

Maçın son anlarında ise birkaç taraftar güvenlik önlemlerini aşarak sahaya girdi. Messi'ye doğru koşan taraftarlar yıldız futbolcuya sarılmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sırasında yaşanan arbede esnasında Messi yere düştü.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli futbolcu, ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı ülkeye döner dönmez gözaltına alındı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı