Sahaya dalan köpek maçı 5 dakika durdurdu
Arjantin'de oynanan futbol karşılaşmasında sahaya atlayan bir köpek 5 dakika boyunca güvenlik görevlilerinden kaçmayı başardı.
5 DAKİKA YAKALANAMADI
Karşılaşma sırasında sahaya atlayan köpek, güvenlik görevlilerinden uzun süre kaçmayı başardı. Yaklaşık 5 dakika boyunca sahada dolaşan köpek, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZORLADI
Sahada koşarak görevlilerden kaçan köpek, zaman zaman oyuncuların da dikkatini çekerken, yakalanması için yoğun çaba harcandı.
MAÇA KISA SÜRELİ ARA VERİLDİ
Yaşanan olay nedeniyle karşılaşmaya kısa süreli ara verilirken, köpeğin saha dışına çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.