Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
Güncelleme:
İtalya Serie A'da oynanan Cremonese-Inter maçı, sahaya atılan havai fişek patlayıcısının kaleci Emil Audero'yu yaralaması sonucunda geçici olarak durduruldu. Patlamanın şok dalgasına maruz kalan Audero'nun kulaklarında çınlama ve uyluk bölgesinde yara oluştu. Patlayıcıyı atan taraftarın ikinci denemesinde patlayıcının elinde infilak ettiği ve üç parmağını kaybettiği belirtildi.

  • İtalya Serie A'da Cremonese–Inter maçında deplasman tribününden atılan havai fişek patlayıcısı sahaya düştü ve Cremonese kalecisi Emil Audero'yu yaraladı.
  • Patlayıcıyı atan Inter taraftarı, ikinci bir havai fişeği kullanmaya çalışırken patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu üç parmağını kaybetti.
  • Inter Kulübü, 'objektif sorumluluk' ilkesi gereği ağır para cezası, deplasman yasağı ve Curva Nord tribününün kapatılması gibi yaptırımlarla karşılaşacak.

İtalya Serie A'da oynanan Cremonese–Inter karşılaşması, ikinci yarının hemen başında yaşanan skandal bir olay nedeniyle geçici olarak durduruldu. Deplasman tribününden atılan havai fişek patlayıcısı sahaya düşerken, olay kaleci Emil Audero'nun yaralanmasına neden oldu.

AUDERO YARALANDI, MAÇ GEÇİCİ OLARAK DURDU

Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında büyük bir patlama sesi duyuldu. Sahaya düşen patlayıcının ardından yoğun duman oluşurken, Cremonese kalecisi Emil Audero yere yığıldı. Patlamanın şok dalgasına maruz kalan Audero'nun kulaklarında çınlama meydana geldiği, uyluk bölgesinde ise yara oluştuğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maç kısa süreliğine durduruldu.

SAHADA PANİK YAŞANDI

Olay sonrası her iki takım futbolcuları ve teknik ekipler ceza sahasına yöneldi. Interli futbolcular Dimarco ve Lautaro Martinez ile teknik ekipten Cristian Chivu, hem kalecinin durumunu kontrol etti hem de tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Stadyumda kısa süreli panik yaşandı.

AUDERO OYUNA DEVAM ETTİ

Yaşananlara rağmen Emil Audero oyundan çıkmak istemedi. Kulaklarındaki çınlama ve bacağındaki yaraya rağmen mücadeleyi sürdürmeyi tercih eden tecrübeli kaleci, maçın sonuna kadar sahada kaldı.

PATLAYICIYI ATAN TARAFTAR AĞIR YARALANDI

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, patlayıcıyı atan Inter taraftarı kısa sürede tespit edildi. Şahsın, ikinci bir havai fişeği kullanmaya çalıştığı sırada patlayıcının elinde infilak ettiği ve üç parmağını kaybettiği öğrenildi. Yaralı taraftarın hastaneye kaldırıldığı ve gözaltına alınacağı bildirildi.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK SÜRDÜ

Gerginlik maç sonrasında da devam etti. Cremona Tren İstasyonu'nda ultras grupları ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı kişilerin raylara inmek zorunda kaldığı, olayla ilgisi olmayan yolcuların da büyük korku yaşadığı aktarıldı.

INTER'E AĞIR CEZA GÜNDEMDE

Yetkililer, Audero'nun oyuna devam etmesi nedeniyle maçın sportif sonucunun değişmeyeceğini ve Inter'in 2-0'lık galibiyetinin tescil edileceğini açıkladı. Ancak "objektif sorumluluk" ilkesi gereği Inter Kulübü'nü ağır bir para cezasının yanı sıra deplasman yasağı ve Curva Nord tribününün kapatılması gibi yaptırımların beklediği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
