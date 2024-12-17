Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada gelen gol sonucu 4-3'lük skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

KENDİNDEN GEÇTİ

Dev karşılaşmanın yankıları sürerken koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oyuncu Şahan Gökbakar'ın uzatma dakikalarında galibiyeti getiren gole tepkisi de sosyal medyada gündem oldu. Büyük bir heyecanla maçın son anlarını takip eden Gökbakar, atılan gol sonrası adeta kendinden geçti.