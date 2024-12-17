Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı

Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Trabzonspor ile yaptığı derbi maçta sarı-kırmızılıların uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Gökbakar'ın bu sevinci binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada gelen gol sonucu 4-3'lük skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

KENDİNDEN GEÇTİ

Dev karşılaşmanın yankıları sürerken koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oyuncu Şahan Gökbakar'ın uzatma dakikalarında galibiyeti getiren gole tepkisi de sosyal medyada gündem oldu. Büyük bir heyecanla maçın son anlarını takip eden Gökbakar, atılan gol sonrası adeta kendinden geçti.

Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
img

Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
img

İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Kaçak villası yıkılırken,de kendinden geçiyordu :))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BK. ÇUVALI.....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Sadece Şahan mı öyle oldu sanıyorsunuz? Biz de öyle olduk. Gerçek GS taraftarının hepsi böyle olmuştur zaten :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Emre Özgör:

dün statta hepimiz boyleydik aq

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor
Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı video olay oldu

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.