Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
Amatör bir futbol maçında, topun çarptığı martı için futbolcular seferber oldu. Topun çarpması sonucu yere düşen ve bir süre hareketsiz kalan martıya futbolcular kalp masajı yaptı. Martıya kalp masajı yapan futbolcular, "Helal olsun" ve "İnsanlık ölmemiş" yorumlarıyla takdir topladı.

  • İstanbul'da amatör kümede oynanan bir maçta top, sahaya alçaktan uçan bir martıya çarptı.
  • Futbolcular, yere düşen ve hareketsiz kalan martıya kalp masajı yaptı.
  • Kalp masajı sonrası martı yeniden hareket etmeye başladı.

İstanbul'da amatör kümede oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında nadir rastlanan bir an yaşandı. Maç sırasında top, sahaya alçaktan uçan bir martıya çarptı.

"HELAL OLSUN, İŞTE SPORCU DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Yere düşen ve bir süre hareketsiz kalan martıya oyuncuların müdahale etmesi sonrası kuşun yeniden hareket etmeye başlaması tribünlerden alkış aldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Helal olsun", "İşte sporcu dediğin böyle olur" ve "İnsanlık ölmemiş" şeklinde yorumlar yaptı. O anlar kısa sürede yayılarak gündem oldu.

