Sahalarda ender görülen skor! Çorum FK, Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0'lık skorla mağlup etti.

Çorum FK ile Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında gol sağanağı yaşandı. Ev sahibi ekip, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0'lık skorla mağlup etti.

SİNAN ŞOV YAPTI

Çorum FK'de Sinan Kurumuş hat-trick yaptı. Eren Aydın 2 gol kaydetti. Diğer golleri Gökhan Karadeniz, Emre Öztürk, Suat Kaya ve Atakan Cangöz kaydetti.

LİDERLİĞE DAMGA

60 puana ulaşarak Şanlıurfa'dan liderliği alan Çorum FK, 9-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yaptı. Tarsus ise 21 puanla 17. sırada kaldı.