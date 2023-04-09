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Sahalarda ender görülen skor! Çorum FK, Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0'lık skorla mağlup etti.

Çorum FK ile Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında gol sağanağı yaşandı. Ev sahibi ekip, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0'lık skorla mağlup etti.

SİNAN ŞOV YAPTI

Çorum FK'de Sinan Kurumuş hat-trick yaptı. Eren Aydın 2 gol kaydetti. Diğer golleri Gökhan Karadeniz, Emre Öztürk, Suat Kaya ve Atakan Cangöz kaydetti.

Sahalarda ender görülen skor! Çorum FK, Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı

LİDERLİĞE DAMGA

60 puana ulaşarak Şanlıurfa'dan liderliği alan Çorum FK, 9-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yaptı. Tarsus ise 21 puanla 17. sırada kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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