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Sağlıklı Yaşam İçin Spor ve Dengeli Beslenme Vurgusu

Sağlıklı Yaşam İçin Spor ve Dengeli Beslenme Vurgusu
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Antalya Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sağlıklı yaşamın temel koşulları olan dengeli beslenme, düzenli spor ve uykunun önemine dikkat çekti. Geleneksel Futbol Turnuvası ödül töreninde konuşan Özkan, bu yıl turnuvanın şampiyonunun Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Emergency olduğunu bildirdi.

Antalya Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sağlıklı hayat için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uykunun önemine dikkati çekti.

Özkan, bu yıl 23'üncüsünü Konyaaltı ilçesindeki Sporland Spor Kompleksi'nde düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası'nın ödül töreni öncesi, AA muhabirine, sağlıklı olabilmenin yolunun spordan geçtiğini vurguladı.

"Sağlık için sahadayız" temasıyla futbol turnuvası düzenlediklerini anımsatan Özkan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temel koşullarından biri dengeli beslenme. İkincisi, düzenli spor yapmaktır. Dengeli beslenmenin, egzersizin yanında düzenli uyumayı da sağlıklı yaşamın temel koşullarından biri olarak öneriyoruz." diye konuştu.

Organizasyona katılan takımları kutlayan Özkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sponsor firmalara ayrıca teşekkür etti.

Turnuvanın final maçını da izleyen Özkan, mücadele sonrası kendisi penaltı atışı yaptı.

Turnuvanın şampiyonu "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Emergency"

21 takımın katıldığı 40 gün süren turnuvada "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Emergency" takımı şampiyon oldu. Organizasyonda, "Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu" takımı ikinciliği, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kızıl Elma" takımı üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımların oyuncularına madalya ve kupaları törenle verildi.

Ayrıca törende spora katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, teşekkür plaketini İl Sağlık Müdürü Özkan'ın elinden aldı.

Senegalli eski futbolcu, Kepezspor Yardımcı Antrenörü Lamine Diarra'ya, Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Cihat Güller'e de birer teşekkür plaketinin verildiği törene, SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver de katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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