Sağlık Kupası'nda ilk düdük çaldı

Aydın'da sağlık çalışanlarını bir araya getiren Geleneksel 7. Sağlık Kupası Futbol Turnuvası, açılış vuruşunun yapılmasıyla başladı. "En Büyük Şampiyonluk Sağlıklı Hayattır" temasıyla düzenlenen turnuva, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un yaptığı başlama vuruşuyla start aldı. İl genelinde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin katıldığı organizasyonda 27 takım sahaya çıktı. Sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan turnuva, yoğun çalışma temposu içerisindeki personelin moral ve motivasyonuna katkı sunmayı hedeflerken, turnuva kapsamında takımlar 7 grupta mücadele edecek. Grup aşamalarının ardından her gruptan ilk iki takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü bir üst tura yükselecek. Son 16 turuyla devam edecek organizasyonda çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ardından şampiyon takım belirlenecek. Toplam 54 maçın oynanacağı turnuva sonunda kazanan ekip kupanın sahibi olacak.

Açılış vuruşunu gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık çalışanlarının sadece görev alanlarında değil, sosyal ve sportif etkinliklerde de bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların kurumlar arası dayanışmayı artırdığını belirten Şenkul, turnuvanın dostluk ve centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak tüm takımlara başarılar diledi. - AYDIN

