Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç

Safiport Erokspor: Pangos, Cornelie 5, Egehan Arna 15, Simmons 8, Love 21, Crawford 26, Galloway 6, Ahmet Düverioğlu 3, Thurman, Erten Gazi 2, Metehan Akyel

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 13, Vuurst 11, Can Kaan Turgut, Bruinsma 9, Bandaogo 5, Pusica 4, Doğan Şenli 7, Johnson 15, Myers 1, Yiğit Özkan, Metin Türen

1. Periyot: 29-18

Devre: 50-36

3. Periyot: 73-58

5 faulle oyundan çıkanlar: Dk. 36.38 Simmons, Dk. 37.15 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Safiport Erokspor, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 86-65 mağlup etti.

Safiport Erokspor bu sonuçla ligde 12. maçında 6. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 12. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
title