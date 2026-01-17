Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Safiport Erokspor, Anadolu Efes'i 90-79 mağlup etti. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Crawford ve Ercan Osmani yer aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız

Safiport Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1

Anadolu Efes : Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6

1. Periyot: 22-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 70-49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-79 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
