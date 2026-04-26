Karşıyaka, Erokspor'u Son Saniye Basketiyle Yendi

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

KARŞIYAKA: Sokolowski 9, Samet Geyik 7, Bishop 6, Manning 15, Moody 6, Young 17, Serkan Menteşe, Gordic, Alston 6, Mert Celep 2

SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 4, Simmons 9, Cornelie, Egehan Arna 5, Lowe 9, Crawford 21, Galloway 7, Thomas Akyazılı 2, Thurman 8, Ahmet Düverioğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 11-13

DEVRE: 31-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-50

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Safiport Erokspor'u son saniye basketiyle 1 sayı farkla yenerek ligde kalma yarışında hayati öneme sahip bir galibiyet aldı: 68-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Erokspor'u Young'un bitime 8 salise kala bulduğu basketle mağlup eden Kaf-Kaf, antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak ligde kalma umudunu son 2 haftaya taşıdı. İzmir temsilcisi 8 galibiyete ulaştı.

Karşıyaka'da taraftarlar, takımı geçen sezon ortasına kadar 10 yıl boyunca çalıştırıp tarihi başarılar yaşatan Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı yıllar sonra yeşil-kırmızılıların karşısına İzmir'de rakip olarak çıktığı ilk maçta bağırlarına bastı. Karşıyakalılar maç öncesi Sarıca'ya parkeye çıktığında tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Karşıyaka için hayati önemdeki maçı eski başkanlar Cenk Karace, İlker Ergüllü, Mutlu Altuğ ve yeşil-kırmızılılara büyük destek veren Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da izledi. Büyükçekmece maçında rakip yöneticiye tokat attığı için Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Aygün Cicibaş, mücadeleyi saha içi yerine bench arkasında tribünde takip etti

İki takımın pota altından karşılıklı sayılarıyla başlayan ilk periyot 11-13 sonuçlandı. Erokspor ikinci periyodun başında Galloway'in basketleriye farkı 6 sayıya çıkarsa da Karşıyaka geriden gelip Young'un turnikesiyle kısa sürede 20-19 öne geçti. İlk yarı ev sahibinden Bishop'un smacıyla 31-31 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Karşıyaka farkı 5 sayıya kadar çıkaran taraf olsa da Erokspor kritik üçlüklerle rakibinin arayı açmasına izin vermedi. Dördüncü periyot 52-50 başladı. Son periyotta Karşıyaka Manning ve Moody'nin sayılarıyla farkı 6'ya çıkarsa da son bölümde Erokspor Simmons, Thurman ve Crawford'la yeniden öne geçti. Bitime 15 saniye kala skor 66-67'yken son hücumu kullanan Karşıyaka Young'un pota altından isabetiyle maçı 68-67 kazanmayı başardı.

PARKEYE OYUNCAK YAĞDI

Karşıyaka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında oynanan maçta çocukları unutmadı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada taraftarların yanlarında getirip aynı anda parkeye atacağı peluş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara umut oldu. "Küçük bir oyuncak, büyük bir mutluluk" kampanyasında tribünler iyilikle doldu. Maça gelirken yanlarında peluş oyuncaklar getiren taraftarlar karşılaşma başlamadan aynı anda binlerce oyuncağı parkeye atarak örnek bir dayanışma gösterdi. Salonda parke peluş oyuncaklarla doldu. Kulüp görevlileri tarafından toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturulacak. Her oyuncak çocukların yüzünde gülümseme oluşturacak.

