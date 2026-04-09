Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Lewandowski ve Nunez gibi yıldızların da yer aldığı golcü transferi için 50 milyon euro bütçe ayırdığı ve en az iki forvet takviyesi planladığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, golcü transferleri için yaklaşık 50 milyon euro bütçe ayırdı.
  • Fenerbahçe'nin transfer listesinde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy gibi isimler yer alıyor.
  • Fenerbahçe, Brezilya'dan Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez'i de golcü adayları arasında değerlendiriyor.

Fenerbahçe, yeni transfer dönemine damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin önceliği dünya çapında bir golcü transferi olurken, Başkan Sadettin Saran’ın bu operasyon için büyük bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

ELEŞTİRİLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Ara transfer döneminde Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yalnızca Cherif transferiyle kadrosunu güçlendirmişti. Bu durum eleştirilere neden olurken, yönetimin yeni dönemde bu eleştirileri sona erdirecek adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Fenerbahçe’nin transfer listesindeki isimler oldukça dikkat çekici. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy gibi yıldız golcüler yer alıyor.

BREZİLYA PAZARI DA RADARDA

Fenerbahçe’nin alternatif planları arasında Brezilya’dan isimler de bulunuyor. Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez’in de golcü adayları arasında olduğu ifade edildi. Bu transferlerde Fred’in takas formülüyle kullanılabileceği iddia edildi.

50 MİLYON EURO AYRILDI

En az iki golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran’ın bu operasyon için yaklaşık 50 milyon euroluk bütçe ayırdığı aktarıldı. Yönetimin transferleri sezon sona ermeden tamamlamak istediği öğrenildi.

