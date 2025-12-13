Haberler

Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırarak santrfor hamlesini netleştirdi. Başkan Sadettin Saran'ın Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un transferi için talimat verdiği belirtildi. Saran, Sörloth'un transferinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve tüm şartların zorlanması gerektiğini ifade etti. Sörloth, bu sezon Atletico Madrid'de 15 maçta 4 gol kaydetti.

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de santrfor hamlesi netleşiyor. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran'ın, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un transferi için doğrudan talimat verdiği öğrenildi.

İLK HEDEF SÖRLOTH

Fenerbahçe yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına önceliğini Alexander Sörloth'a verdi. Edinilen bilgilere göre Başkan Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile yaptığı görüşmede Norveçli golcünün transferinin birinci öncelik olduğunu vurguladı. Saran'ın, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu gelmeye sıcak bakıyorsa kulübüyle anlaşmak için tüm şartları zorlayalım. Olumsuz bir tablo çıkmadığı sürece başka isimlere yönelmeye gerek yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ATLETICO MADRID'DEKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 15 maçta 640 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kalan Sörloth, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
title