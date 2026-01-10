Haberler

Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Başkanı Sadettin Saran, maç sonrası soyunma odasında takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Oyunculara teşekkürlerini ileten Saran, konuşmasının ardından oyuncular ve teknik heyet tarafından tezahüratlarla kutlandı. 'Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratları soyunma odasında yankılandı.

  • Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe oyuncuları ve teknik heyeti, Sadettin Saran için 'Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratı yaptı.

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi olmayı başardı.

FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu. 21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Öte yandan Saran, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.

SADETTİN SARAN KONUŞMA YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kupa seremonisinin ardından soyunma odasına gitti. Saran, takımı ve teknik heyeti ortaya toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi ve ''Sizler benim ailemsiniz'' diyerek herkese başarıları için teşekkür etti.

FUTBOLCULARDAN SARAN'A SÜRPRİZ TEZAHÜRAT

Saran'ın konuşması sona ermesinin ardından tüm oyuncular ve teknik heyet, ''Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tezahüratlarında bulundu. Sevincin zirveye çıktığı bu anlarda Sadettin Saran tüm ekiple tek tek tokalaştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Kaç lira oynadılar acaba

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

O oynayan içerde sizin eski yöneticiniz oluyor aynı zamanda.

yanıt0
yanıt2

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

