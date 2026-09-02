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Sadettin Saran mı, değil mi? Helikopterle gelip alışverişten çıkan kadını aldı

Sadettin Saran mı, değil mi? Helikopterle gelip alışverişten çıkan kadını aldı
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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, bir helikopterin iniş yaptığı ve yanında çok sayıda alışveriş poşeti bulunan bir kadını alarak yeniden havalandığı görüldü. Helikopterdeki kişinin Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran olduğu iddia edilirken, bu bilgi henüz doğrulanmadı.

Nerede ve ne zaman kaydedildiği henüz bilinmeyen görüntülerde dikkat çeken anlar yer aldı. Bir noktaya iniş yapan helikoptere, elinde çok sayıda alışveriş poşeti bulunan bir kadının bindiği görüldü.

ALIŞVERİŞ POŞETLERİYLE HELİKOPTERE BİNDİ

Görüntülerde kadın, beraberindeki çok sayıda poşetle helikoptere doğru ilerledi. Kadının binmesinin ardından helikopter yeniden havalanarak bölgeden ayrıldı.

SADETTİN SARAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Helikopterde bulunan kişinin Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran olduğu iddia edildi. Ancak görüntülerdeki kişinin kimliğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği, kadının kim olduğu ve helikopterdeki kişinin gerçekten Sadettin Saran olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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