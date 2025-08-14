Sadettin Saran Kapalıçarşı Esnafıyla Buluştu

Sadettin Saran Kapalıçarşı Esnafıyla Buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, İstanbul Kapalıçarşı'da esnaflarla bir araya geldi. Tezahüratlar ve meşalelerle karşılanan Saran, seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla sohbet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, İstanbul'da Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Saran, Kapalıçarşı girişinde Fenerbahçeli esnaf tarafından tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. Yoğun ilgi gösterilen Saran, esnaflarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Etkinlik sırasında açıklamada bulunan Saran, İstanbul Kuyumcular Odası ve Kapalıçarşı yönetiminin misafiri olduklarını belirterek, "İlgi ve alakadan dolayı çok mutluyuz. Yolumuz uzun. İnşallah başarılı olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
