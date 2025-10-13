Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında kadro planlamasında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Hem yeni transferler hem de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürerken, en dikkat çeken gelişme Anderson Talisca'nın durumu oldu.

TALISCA İÇİN AYRILIK KAPIDA

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve kulüple geleceği henüz netlik kazanmadı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yönetim Brezilyalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

BREZİLYA'DAN ÇİFTE TALİP: FLAMENGO VE FLUMINENSE

Talisca için ülkesinden iki güçlü takım, Flamengo ve Fluminense, devreye girdi. Her iki kulübün de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transfer için girişimlere başladığı bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, bu tekliflere olumlu yaklaşarak transferin önünü açmaya hazırlanıyor.

YÜKSEK MAAŞTAN KURTULMA PLANI

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun yüksek maaş yükünden kurtulmayı da planlıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, ara transfer döneminde Talisca için gelecek ilk resmi teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Flamengo'nun bu transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Fenerbahçe cephesinde Talisca'nın ayrılığının ardından orta sahaya yeni bir yabancı takviye yapılması bekleniyor. Yönetim, hem mali dengeleri korumayı hem de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistemine uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.