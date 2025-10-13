Haberler

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Haber Videosu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan Anderson Talisca için ayrılık kararı gündemde. Brezilyalı yıldızla ilgilenen Flamengo ve Fluminense, resmi teklif hazırlığında.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında kadro planlamasında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Hem yeni transferler hem de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürerken, en dikkat çeken gelişme Anderson Talisca'nın durumu oldu.

TALISCA İÇİN AYRILIK KAPIDA

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelmişti. Ancak tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve kulüple geleceği henüz netlik kazanmadı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yönetim Brezilyalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

BREZİLYA'DAN ÇİFTE TALİP: FLAMENGO VE FLUMINENSE

Talisca için ülkesinden iki güçlü takım, Flamengo ve Fluminense, devreye girdi. Her iki kulübün de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transfer için girişimlere başladığı bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, bu tekliflere olumlu yaklaşarak transferin önünü açmaya hazırlanıyor.

YÜKSEK MAAŞTAN KURTULMA PLANI

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun yüksek maaş yükünden kurtulmayı da planlıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, ara transfer döneminde Talisca için gelecek ilk resmi teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Flamengo'nun bu transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Fenerbahçe cephesinde Talisca'nın ayrılığının ardından orta sahaya yeni bir yabancı takviye yapılması bekleniyor. Yönetim, hem mali dengeleri korumayı hem de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistemine uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında üniversite karıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

saran ne yapsa uyar ben hazıra geldim yanlışları düzeltiyorum hoop sezon biter yeni sezon yeni temiz bir sayfa açar o döneme öyle gider sonra ayrılır sonra başka biri seçilir bu kurt masalı böyle devam eder

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezgin_duman:

talısca eskı talısca degıl besıktas da olduğu gıbı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.