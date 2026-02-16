Sadettin Saran'ın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın dev maç öncesi yaptığı bir hamle gün yüzüne çıktı.

SADETTİN SARAN'DAN ERTUĞRUL DOĞAN'A MEKTUP

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'a mektup yazdı. Sadettin Saran'ın yazdığı mektupta, geçmiş dönemlerdeki çatışmayı ele aldığı ve "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MAÇ SONUNDA NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, emniyet güçlerimiz, Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.